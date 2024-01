TERZO POL(L)O

Due "Per" uno. Bonetti e Rosato in Azione

Campagna acquisti (in saldo) alla vigilia delle Europee. Gli ex ministri renziani entrano nel partito di Calenda che subito li premia con due incarichi da vicepresidente e vicesegretario. L'ennesimo atto di ostilità verso il vecchio partner del Terzo Polo

Il leader di Azione, Carlo Calenda, ha annunciato che Elena Bonetti e Ettore Rosato si uniscono al suo movimento. “Dopo la rottura del Terzo Polo abbiamo costruito un percorso di convergenza con PER (Popolari Europeisti Riformatori, ndr) – ha spiegato Calenda nel corso di una conferenza stampa alla Camera –. Oggi con l’ingresso di Bonetti e Rosato facciamo un passo in più”. Prospettiva confermata dalle parole dei due nuovi arrivati. “Entriamo in Azione per allargare Azione e riunire ciò che la politica del nostro Paese ha diviso”, ha detto Bonetti. “Ho la grande ambizione di voler contribuire alla costruzione di un partito che abbia la capacità di rompere il bipolarismo – le ha fatto eco Rosato –. Io vedo i danni di questo bipolarismo degli opposti, che chiedono ai tifosi di votare. Questo bipolarismo ha allontanato milioni di elettori, che non vanno più a votare. Dobbiamo avere una visione e un obiettivo nel lungo termine, per cambiare le cose. Ci misureremo con il consenso e lavorare sulla costruzione di una proposta elettorale nei prossimi mesi è una responsabilità che mi prendo con grande convinzione”.

Appena arrivati e già si appuntano i galloni. Calenda ha proposto Bonetti come vicepresidente di Azione, con il compito di “dar vita a un grande partito della Repubblica” che unisca “liberali, socialisti riformatori, popolari”. Vaste programme. Ha quindi annunciato che Rosato sarà già da subito vicesegretario delegato all’organizzazione, anche per le elezioni europee.