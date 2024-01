Stellantis, Marsiaj: Torino sia centro ingegneria

“Dobbiamo tenere a Torino l’ingegneria, non solo la produzione. Deve essere un centro di eccellenza, deve essere competitivo. Se noi salvaguardiamo Torino come centro di ingegneria per Stellantis lo diventerà anche per altri ed è un modo per rimanere interlocutori di primo livello”. Così Giorgio Marsiaj, presidente dell’Unione industriali di Torino, nell’appuntamento di apertura dell’anno "Torino Capitale della Cultura di Impresa".