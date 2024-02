POLVERE DI (5) STELLE

"Conte addio, scegliamo Calenda"

A pochi mesi dalle urne l'eurodeputato Castaldo annuncia il passaggio dal M5s ad Azione. Con lui anche la parlamentare Onori. Per l'ex ministro altri due nuovi ingressi dopo quelli di Rosato e Bonetti

Giuseppe Conte addio. A pochi mesi dalle elezioni, il deputato europeo Fabio Massimo Castaldo, da tempo critico verso la leadership dell’ex premier, ha annunciato l’adesione ad Azione di Carlo Calenda. L’annuncio è arrivato questa mattina in una conferenza stampa nella quale è stato comunicato anche il passaggio ad Azione di Federica Onori, deputata laziale, eletta nel 2022.

“In politica estera non ci può essere spazio per l’ambiguità”, ha detto Castaldo che da anni è impegnato nella difesa dei diritti umani e che dallo scoppio del conflitto è stato più volte a Kiev per sostenere la difesa dell’Ucraina. “Non ci può essere spazio per gli slogan. Noi siamo sempre stati coerenti e convinti che in gioco non ci sia solo l’indipendenza dell’Ucraina ma il futuro stesso dell’Europa. Difendere l’Ucraina è difendere l’Europa”, ha detto. Stessi concetti espressi anche da Federica Onofri, che – ha affermato Calenda – coordinerà dal Parlamento la rete di Azione all’estero. Su questi temi, ha concluso l’ex deputata pentastellata, Azione “ha sempre tenuto la barra dritta senza tentennamenti”.

Per quanto riguarda Castaldo un addio che era ormai nell’aria dopo la rottura con il leader del suo partito. Le sue parole di dicembre non lasciavano dubbi sulla fine di un rapporto da tempo difficile. Definì il M5s “una farsa”, “Conte un padrone” e le sue posizioni “propaganda becera”. Calenda ha confermato che Castaldo sarà candidato nella lista di Azione alle prossime europee.

“Il sostegno all’Ucraina e il convinto europeismo sono i fattori dirimenti che ci accomunano” ha spiegato il leader di Azione Calenda presentando i nuovi ingressi. Nei giorni scorsi l’ex ministro aveva dato il benvenuto ad altri due parlamentari, gli ex renziani Ettore Rosato ed Elena Bonetti.