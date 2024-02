L'onorevole incassa

Chi è quell’onorevole che per buona parte del suo mandato parlamentare ha sommato l’indennità di Montecitorio a quella di assessore in un piccolo comune del Torinese? La voce circola ormai da mesi e si racconta che pure dopo il parere della Corte dei Conti che esclude la possibilità di cumulare il doppio stipendio, l’onorevole in questione si stia rifiutando di restituire il malloppo (si fa per dire, parliamo di qualche migliaio di euro). Solo una minima parte della somma è stata infatti resa al Comune e ora c’è chi è pronto a sfruttare questa presunta avidità per fini elettorali. Come andrà a finire?