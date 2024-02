Zangrillo, FI si conferma partito vivo e radicato

"Guardiamo al futuro con ottimismo grazie alle nostre solide radici, che affondano nei valori liberali, democratici, cattolici, garantisti ed europeisti su cui trent'anni fa Silvio Berlusconi ha fondato Forza Italia. Una 'ricetta' sempre attuale, come hanno dimostrato il Teatro Carignano tutto esaurito per il congresso di Torino e le sale strapiene in occasione di ogni appuntamento congressuale". E' quanto affermato dal coordinatore regionale degli azzurri, e ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, alla chiusura dei congressi di Forza Italia in Piemonte. Le assemblee hanno eletto coordinatori Ugo Cavallera (Alessandria), Marco Galvagno (Asti), Alessio Serafia (Biella), Franco Graglia (Cuneo), on. Diego Sozzani (Novara), Marco Fontana (Torino Città), sen. Roberto Rosso (Torino Provincia), Antonio Prencipe (Vercelli), on. Mirella Cristina (Verbano Cusio Ossola).