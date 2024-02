Incendio in abitazione nel Biellese, nessuna persona coinvolta

Un incendio è divampato poco dopo le 22.30 di ieri sera in un'abitazione a Graglia, nel Biellese, ed è stato spento dai vigili del fuoco. Non risultano persone coinvolte e le cause del rogo restano da accertare. La chiamata alla centrale operativa aveva segnalato l'uscita di fumo dalle finestre del primo piano di una casa e sul posto hanno lavorato pompieri dal comando di Biella con un'autopompa e un ranger boschivo con autobotte.