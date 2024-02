Tre giovani con droga e coltelli in bus a Settimo, denunciati

Tre giovani con hashish, cocaina, marijuana e coltelli a serramanico sono stati individuati nel corso di controlli sui mezzi di trasporto pubblico della tratta Torino-Settimo Torinese, effettuati dai carabinieri di Settimo, con la polizia locale e il personale Gtt. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli sono stati effettuati la sera del 2 febbraio scorso e, mentre i controllori verificavano il possesso dei titoli di viaggio da parte degli utenti, i militari dell'arma e la polizia locale accertavano eventuali illeciti amministrativi o penali. A fronte di circa trecento accertamenti, più di sessanta utenti sono risultati sprovvisti di regolare biglietto e contravvenzionati per un totale di circa 2.500 euro.