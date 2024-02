Da difesa a Tlc, strategia per attrarre investimenti giapponesi

Difesa, aerospazio, elettronica, trasporti, telecomunicazioni, automotive: sono alcuni dei settori in cui operano i gruppi industriali giapponesi con interessi in Italia, i cui vertici avranno un incontro con la premier Giorgia Meloni domani a Tokyo. Un appuntamento (alle 8 italiane, alla residenza dell'ambasciatore) inserito nel programma della visita ufficiale "per rafforzare le già ottime collaborazioni industriali, promuovere nuovi partenariati e attrarre investimenti giapponesi", spiegano fonti italiane. Saranno presenti, fra l'altro, i dirigenti di Mitsubishi heavy industries, partner con Leonardo e la britannica Bae Systems nel programma Gcap per lo sviluppo di caccia di sesta generazione, e di Hitachi (elettronica, trasporto ferroviario, Digital Mobility Transition e produzione di batterie), che ha investito in Italia oltre un miliardo di euro. Attraverso la controllata Ntt Data Italia è presente nel nostro Paese anche la Nippon Telegraph and Telephone Corporation (telecomunicazioni, servizi finanziari e multi-utility, manifatturiero e sanità): a Cosenza c'è uno dei maggiori hub mondiali di ricerca e sviluppo e la multinazionale, sottolineano fonti italiane, prevede investimenti per rafforzare anche le sedi di Napoli, Roma e Torino, aprendone altre in Sicilia e Puglia. Componenti automobilistici e sistemi integrati sono invece il business principale di Denso Corporation, del Gruppo Toyota, presente in Italia con società controllate a Poirino (Torino) e in provincia di Chieti. Mentre Ebara Corporation, produttore di elettropompe per il mercato industriale e domestico, ha scelto Gambellara (Vicenza) come sede del suo più grande stabilimento europeo. La strategia italiana di attrazione passa anche per società di trading e specializzate nel facilitare gli investimenti. All'incontro parteciperanno quindi i vertici di Mitsubishi Ufj Financial Group, che ha già all'attivo una partnership con il ministero delle Imprese, Mitsui & Co e Marubeni corporation, che a novembre ha annunciato un investimento nella società aerospaziale italiana D-Orbit.