Bit: il clima rivoluziona il turismo, dall'estero -25% in estate

Il progressivo aumento delle temperature medie sta incidendo profondamente sul turismo, soprattutto in paesi come l'Italia al centro dell''hot spot mediterraneo' nel quale gli eventi climatici estremi sono accelerati del 20%. Al punto che si sta registrando una nuova modulazione delle presenze di turisti stranieri che diminuiscono del 25% nei mesi estivi con un contestuale aumento in primavera e autunno. Lo rilevano i primi risultati della ricerca "Turismo Climate-sensitive", un progetto di ricerca presentato da Enit alla Borsa Internazionale del Turismo (dal 4 al 6 febbraio all'Allianz Mico di Milano). Curato da Fondazione Santagata di Torino in collaborazione con Studio Giaccardi & Associati di Ravenna, lo studio "è un investimento in ricerca e sviluppo per il turismo mai realizzato finora in Italia, reso necessario anche in risposta ad iniziative di altre destinazioni europee quali Spagna, Francia, Slovenia, Grecia, Portogallo". Tra i temi della ricerca anche l'impatto climatico sul turismo culturale in Italia utilizzando i 59 presidi Unesco "come cartine di tornasole della capacità di risposta del sistema nazionale alle criticità del cambiamento climatico".