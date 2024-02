Unicredit: verso utile netto 2023 a 7,9 mld ma cala in IV trim

Unicredit dovrebbe chiudere il 2023 con un utile netto contabile in crescita a 7,9 miliardi e ricavi per 23,45 miliardi. Nel quarto trimestre l’utile è visto in calo a 1,2 miliardi e i ricavi a 5,56 miliardi, dopo i risultati record raggiunti nel quarto trimestre 2022 (utile netto a 1,4 mld e utili netto contabile a 2,4 mld con 4,7 mld di ricavi). Nell'intero anno, il gruppo bancario aveva registrato un utile netto di 5,23 miliardi (utile netto contabile di 6,46 miliardi di euro) e ricavi netti per 18,4 miliardi. E’ quanto emerge dall’ultimo aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti fornito da Unicredit, in vista della pubblicazione dei conti, domani, dopo l’approvazione da parte del cda di oggi.

Nel 2023 il risultato netto di gestione è stimato a 13,03 miliardi (2,4 mld nel quarto trimestre) dopo rettifiche nette su crediti per 908 milioni (657 mln). Il CET1 è indicato al 16,54% (16,5% nel trimestre). Secondo gli analisti, Unicredit distribuirà una cedola di 1,53 euro per azione sulla base del bilancio del 2023 (minimo 1,28 euro e massimo 1,91), che salirà a 1,76 euro nel 2024 e a 2 euro nel 2025. Per il 2024 è previsto un utile netto di circa 7,79 miliardi di euro (utile netto post cedole AT1 e Cashes a 7,34 miliardi di euro) che scenderà a 7,5 mld nel 2025. Il margine di intermediazione è visto in calo a 22,61 miliardi (22,3 mld nel 2025) e il risultato netto di gestione è previsto a 11,83 miliardi (11,31 mld nel 2025) dopo svalutazioni su crediti per 1,28 miliardi di euro.