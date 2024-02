Europee: Vannacci agita la Lega al Nord

I malumori crescenti, sia pure silenziati nell’ultimo partito leninista rimasto, potrebbero risultare fatali per il leader se l’esito delle urne non supererà almeno la soglia dell’8%. Ma già lo stesso voto europeo, con le preferenze, sarà una prova e probabilmente una conferma della pentola a pressione che è da tempo il partito fondato a Bossi, dopo la virata tutta a dritta di Salvini. È quella Lega, per intenderci, che strabuzza gli occhi e fuma dalle orecchie alla sola idea di avere capolista Roberto Vannacci, figura da cui pare ormai conquistato il Capitano, ma che già muove forti reazioni in Veneto dove c’è chi come l’europarlamentare Gianantonio Da Re, ex sindaco di Vittorio Veneto, avverte: “Se in lista ci sarà il generale, io non mi ricandido”.

