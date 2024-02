Guasto alla linea, treni rallentati sulla Sfm1 nel Torinese

Circolazione ferroviaria rallentata, questa mattina, tra Settimo Torinese e Volpiano, nel Torinese, sulla linea Sfm1 di Trenitalia. A causa di un guasto a un cavo, diversi treni sulla tratta Rivarolo-Settimo hanno accusato decine di minuti di ritardo. Un collegamento tra Settimo e Rivarolo è stato sostituito con bus. In corso l'intervento dei tecnici. Venerdì in Regione si è tenuto un incontro con pendolari, Trenitalia e Rfi, sui continui disagi riscontrati dai viaggiatori in questo inizio d'anno a causa dei lavori in corso tra San Benigno e Volpiano. Le medie di puntualità sulla Sfm1, secondo quanto emerso nel corso dell'incontro, sono scese dal 94% dell'autunno scorso all'attuale 80%.