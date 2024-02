Banche, "chiusura filiali? No grazie, 9 su 10 le vogliono"

In Piemonte nove persone su dieci sono insoddisfatte della chiusura degli sportelli bancari nel proprio comune e ritengono utile parlare con un operatore bancario. Per nove su dieci non sarebbe lo stesso se lo sportello bancario chiudesse e fosse sostituito da un bancomat. Per otto su dieci la prossimità bancaria influisce sulla propensione all'investimento in prodotti finanziari. Queste alcune delle indicazioni emerse dalla ricerca della Uilca - la categoria della Uil che organizza i lavoratori del credito e delle assicurazioni - durante la campagna itinerante Chiusura filiali? No, grazie, che l'11 e il 12 ottobre ha fatto tappa in Piemonte. Il rapporto ha raccolto nel Paese 2.870 interviste. Dal 2018 al 2022 il numero di comuni serviti da banche è diminuito del 17,9%, passando da 559 a 459, quello degli sportelli del 18%, da 2.065 a 1.694. Al 2022 sono 571.164 le persone che non hanno accesso allo sportello bancario, pari al 13,4% degli abitanti. Oltre la metà degli intervistati, il 56,1%, si reca generalmente nella propria filiale almeno una volta al mese (il 32,3% una volta al mese e il 23,8% una volta a settimana). Il 74,3% degli intervistati ha percepito la mancanza/riduzione della filiale bancaria, di questi il 44,1% molto e il 30,2% abbastanza. Parlare con un operatore bancario per avere informazioni sui servizi necessari è utile per il 95,8% degli intervistati (per il 75,6% molto e per il 20,2% abbastanza. La banca rappresenta "un luogo utile per avere supporto e assistenza per risparmi, investimenti e prestiti" per 9 persone su 10 (87,1%). Per 9 su 10 se si installasse un bancomat al posto della filiale non sarebbe lo stesso (85,7%). Se chiudesse la propria filiale bancaria il 67,8% degli intervistati si recherebbe in un ufficio fisico: il 57,3% si recherebbe in un'altra filiale bancaria, il 10,5% in un ufficio postale. Secondo l'81% la prossimità della filiale bancaria influisce sulla propensione all'investimento in prodotti finanziari.