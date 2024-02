Fondo vita nascente, con risorse della Regione aiutate 478 madri

Il Fondo vita nascente della Regione, avviato un anno fa in via sperimentale con 400mila euro e sul quale viene ora messo 1 milione, nel primo anno "ha permesso alle associazioni di tutela materno infantile e ai servizi sociali di aiutare 478 madri in difficoltà a realizzare il sogno di avere un bambino". Lo ha annunciato oggi, in conferenza stampa l'assessore alle Politiche Sociali del Piemonte Maurizio, Marrone, presentando insieme alla parlamentare Maddalena Morgante i risultati raggiunti. Nel concreto l'aiuto si è tradotto in 300mila pannolini, 250 passeggini, ma anche in fornitura di vestiario, latte in polvere, scarpe, omogenizzati, alimenti per lo svezzamento, giocattoli, lettini, seggiolini per l'auto e buoni spesa. E' stato dato un sostegno economico diretto per pagare affitti e utenze, asili nido, mense scolastiche, biglietti per i mezzi pubblici, lezioni di guida, assicurazioni per l'auto, tirocini di reinserimento dopo la gravidanza. Sono state pagate anche visite specialistiche con ginecologi e ostetriche, psicologi e pediatri, dentisti e psicoterapeuti. I servizi sociali sono stati coinvolti in 29 casi per 60mila euro, il resto è transitato attraverso le associazioni pro-vita. "Le difficoltà economiche - ha sottolineato Marrone - rappresentano ancora un grande scoraggiamento nell'intraprendere la sfida della genitorialità, altrimenti non avremmo avuto tutta questa risposta. I risultati ci dicono che siamo sulla strada giusta: il fondo da quest'anno diventa strutturale e rende finanziabili oltre ai beni primari anche corsi di formazione rivolti alle coppie o alle madri". "Il governo Meloni - ha aggiunto Morgante - ha portato la questione demografica al centro del dibattito politico, facendo della natalità e della famiglia una priorità assoluta: lo abbiamo fatto perché vogliamo che l'Italia torni ad avere un futuro". Con l'occasione è stata installata nel palazzo della Regione una scultura lignea, 'L'Albero della Vita' dallo scultore romeno Ioan Tabacaru, sul quale verranno apposti fiocchetti rosa azzurri per rimarcare il numero dei bambini e delle bambine nati con il sostegno del Fondo.