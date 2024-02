Stellantis: sindaco Torino, non positive notizie Cig a Mirafiori

"Le notizie sulla cassa integrazione a Mirafiori non sono positive, dobbiamo in qualche modo fare squadra sul territorio per cercare di dare una mano alla politica industriale italiana". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo che intervenendo nel tradizionale appuntamento radiofonico del martedì ha aggiunto ''ci preoccupano le affermazioni dell'ad Tavares relativamente al fatto che, in assenza di una politica industriale e di incentivi del Governo, vi sia la messa in discussione delle linee produttive italiane e ovviamente anche quelle di Mirafiori". Lo Russo ha, quindi, ricordato di aver scritto, la scorsa settimana, una lettera alla premier Giorgia Meloni "perché è importante avere innanzi tutto chiarezza di qual è la strategia. Sembra un elemento che non c'è tanto nel dibattito e che sarebbe utile impostare. E poi - ha proseguito - secondo me è utile fare squadra, perché la dimensione italiana va difesa a tutti i livelli''. Quanto agli incentivi, Lo Russo ha precisato ''sono scelte che non riguardano l'amministrazione comunale direttamente ma nazionali o europee, però da sindaco credo di dover rappresentare con grande chiarezza, non solo la preoccupazione ma anche la disponibilità a lavorare per risolvere i problemi. Auspico ovviamente che tutto questo possa avvenire e in tempi rapidi", ha concluso.