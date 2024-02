Incidenti lavoro: operaio precipita da gru e muore nel Torinese

Un operaio di 65 anni è morto nel pomeriggio di ieri nel Torinese, cadendo durante le operazioni di montaggio di una gru. Erano le 17 e l'uomo stava lavorando a Rivoli in un cantiere edile in via Cesare Battisti ed è precipitato da un'altezza di ventisette metri. Soccorso immediatamente, è stato portato dal 1218 in ospedale a Rivoli con una serie di traumi ed è morto. Sul luogo dell'incidente si sono recati personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Asl To3 e sono in corso accertamenti anche da parte dei carabinieri sulle cause e sulla dinamica dell'accaduto. ditta Locagru, con sede a Torino, ed era residente a Longarone, in provincia di Belluno.