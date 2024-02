Consiglio regionale Piemonte commemora ex presidente Enrietti

Il Consiglio regionale del Piemonte ha commemorato l'ex presidente della Regione Ezio Enrietti, morto il 9 aprile 2020 a 85 anni. Enrietti, ha ricordato il presidente dell'Assemblea legislativa Stefano Allasia, fu presidente della giunta regionale del Piemonte dal luglio 1980 al marzo 1981, nel corso della terza legislatura. In precedenza ricoprì anche i ruoli di consigliere regionale e di assessore alla Sanità. Ezio Enrietti, ha rimarcato Allasia, "è stato un uomo di grande visione". Fu eletto in Consiglio regionale per la prima volta nel 1975. Ricoprì il ruolo di segretario provinciale del Psi di Torino e di membro del comitato nazionale del partito. Imprenditore edile, in gioventù fu anche un giocatore nella giovanile del Torino.