Protesta trattori: gli agricoltori piemontesi andranno a Sanremo

Andranno al Festival di Sanremo gli agricoltori del comitati che da ieri sono in presidio a Rivoli, nel Torinese, in un terreno accanto all'interporto Sito e alla tangenziale. Sono circa trecento agricoltori e allevatori, provenienti anche da altre province, soprattutto dal Cuneese. La decisione è arrivata ieri sera, a quanto si apprende. "Siamo d'accordo tutti quanti - assicurano dal presidio - saremo al Festival e ci stiamo organizzando per raggiungere Sanremo". Gli agricoltori piemontesi si uniranno quindi ai colleghi del Nord Italia, che porteranno le ragioni della loro protesta sul palco dell'Ariston.