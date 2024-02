Idrosapiens, lavoratori ricevuti in Consiglio regionale Piemonte

Una delegazione di lavoratori della Idrosapiens di Leinì (TORINO), azienda che produce giunti di dilatazione per il settore petrolifero e l'aerospazio, è stata ricevuta oggi in Consiglio regionale del Piemonte, in una pausa dei lavori dell'Aula. I dipendenti erano oggi in protesta davanti a Palazzo Lascaris, perché l'azienda, che dal 1996 fa parte del gruppo tedesco Witzenmann, ha annunciato il licenziamento di tutti i 44 lavoratori dello stabilimento di Leinì. "Come Regione - ha assicurato l'assessora regionale al Lavoro, Elena Chiorino - siamo determinati a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per mantenere il presidio dello stabilimento di Leinì e a garantire politiche attive a supporto dei lavoratori". "Nelle prossime settimane - ha annunciato - incontreremo l'azienda, a cui proporremo un percorso per rimanere sul territorio. I lavoratori, con le loro competenze e il know-how, non saranno lasciati soli".