Pubblicati i bandi per gli eventi dell'estate a Torino

Sono stati pubblicati questa mattina i bandi per partecipare alla programmazione culturale estiva della Città di Torino, compreso il festival musicale Todays. Per quel che riguarda i Punti Estivi è previsto un budget di 330mila euro e il bando punta a individuare e sostenere iniziative "che favoriscano occasioni di aggregazione e intrattenimento" e a promuovere "la riappropriazione degli spazi urbani in situazioni di socialità e cultura, che si realizzino nel periodo compreso tra il primo giugno e il 30 settembre e che indichino una programmazione di massima per lo stesso periodo del 2025". Particolare attenzione sarà data all'ampliamento dell'offerta culturale cittadina ad agosto. La Fondazione per la Cultura ha inoltre predisposto un bando per selezionare una progettualità dedicata a un pubblico giovane, "che rafforzi ed espanda l'esperienza del Festival Todays", del quale si intende mantenere "l'identità, l'eredità culturale e l'esperienza". Le attività dovranno svolgersi tra il 17 agosto e il primo settembre, con una programmazione di minimo sette giornate, anche non consecutive, su un palco principale in uno spazio all'aperto. Devono, inoltre, essere previste azioni diffuse nei quartieri di attività di animazione ad ingresso gratuito e di libera fruizione. "Un progetto - si legge nell'avviso pubblico - che, partendo da Todays, da anni luogo di scoperta delle tendenze musicali internazionali e italiane non ancora entrate nei circuiti mainstream, amplia il suo sguardo mantenendo forti radici nel mondo indie rock e underground, in tutte le sue forme". Il finanziamento complessivo del progetto è di 650mila euro.