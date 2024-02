Cirio, ex Ilva "una delle crisi più gravi per il Piemonte"

"Per il Piemonte parlare di Ilva significa parlare di 3.000 famiglie. E' una realtà che deve essere attenzionata come una delle più gravi crisi che potrebbero toccare il nostro Paese ma anche la nostra Regione". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, in audizione presso la commissione Industria del Senato sul decreto ex Ilva. "Come Regione" lavoriamo "per non lasciare soli lavoratori e famiglie. Lo stiamo facendo garantendo dei paracadute, sperando di non doverli aprire, perché vorremmo che si riuscisse a trovare una soluzione", ha proseguito. "L'acciaio è il cuore dell'industria manifatturiera, confidiamo che si possa trovare una soluzione e apprezziamo l'atteggiamento determinato del ministro Urso e del governo nel rivendicare il ruolo dell'Italia negli asset strategici dell'industria dell'acciaio", ha concluso Cirio.