Regione Piemonte punta su internazionalizzazione pmi

Sono aperte in Piemonte le iscrizioni ai Progetti integrati di filiera per le annualità 2024 e 2025, che si propongono l'incremento del livello di internazionalizzazione delle pmi. Le filiere interessate dal progetto sono l'aerospazio, l'automotive, la meccatronica, il clean tech e green building, la salute, il tessile, l'agroalimentare, l'abbigliamento, e l'ict. Ogni progetto prevede attività quali quali "workshop, B2B, visite aziendali, assistenza continuativa e individuale, partecipazioni collettive a fiere internazionali, eventi espositivi, business convention". Alle pmi ammesse sarà concessa un'agevolazione del valore massimo di 20mila euro. Le domande potranno essere presentate fino al 15 febbraio. "La Regione Piemonte - sottolinea l'assessore con delega all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca - crede che favorire l'internazionalizzazione delle pmi sia un eccellente viatico per garantire nuove prospettive di crescita. Per questo investiamo in progetti simili e crediamo nell'importanza di supportare le imprese nel loro cammino".