Sardegna: sondaggio, centrodestra avanti

Doccia fredda per il campo largo in Sardegna. Secondo l’ultimo sondaggio pubblico sulle imminenti regionali l’alleanza giallorossa è dietro il centrodestra. Nella rilevazione effettuata da Bidimedia in testa, con il 46%, c’è Paolo Truzzu, sindaco meloniano di Cagliari e candidato della coalizione di centrodestra, seguito dalla grillina e alfiere del centrosinistra Alessandra Todde al 41,9.

