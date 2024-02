Regionali, Piemonte: obiettivo minimo Lega è 11%

Il numero magico è 11. Sotto quella soglia si romperebbe anche l’ultimo argine al tracollo della Lega nelle prossime regionali in Piemonte. La diga che provano a costruire Matteo Salvini e, soprattutto, il leader piemontese Riccardo Molinari con cazzuolate di post sui social non tiene e se il partito non riuscirà a raggiungere neanche quella percentuale mancherebbe l’elezione del quinto consigliere, fino a poco fa data almeno per probabile.

Artucolo su LOSPIFFERO.COM