Caso Pozzolo: testimone oculare ancora in prognosi riservata

E' ancora ricoverato in prognosi riservata al Cto di Torino Luca Zani, 57 anni, avvocato e consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Biella. Zani è uno dei testimoni del veglione di Rosazza, durante il quale un proiettile partito dal revolver di proprietà del parlamentare Emanuele Pozzolo ha ferito un uomo di 31 anni. Zani lo scorso week end è caduto mentre percorreva in mountain bike la pista del Monte Casto (1.138 metri), tra la valle Cervo e la valle Strona, in provincia di Biella. Zani ha perso il controllo della bicicletta lungo il tragitto schiantandosi contro un albero e riportando la frattura di almeno due vertebre cervicali. Non ci sono ancora indicazioni precise sui tempi di recupero, ma si parla di almeno tre mesi. Zani è una delle persone presenti al veglione organizzato dalla sorella del sottosegretario Andrea Delmastro, Francesca, sindaca di Rosazza. In qualità di testimone, era stato sentito dai carabinieri di Andorno Micca l'8 gennaio, nella stessa giornata in cui i magistrati avevano raccolto in procura la deposizione di Delmastro e di un altro esponente di Fratelli d'Italia, Davide Zappalà.