Dal 2026 Val di Susa e montagne olimpiche collegate ad aeroporto

Con la realizzazione del collegamento diretto tra Porta Susa e Porta Nuova, dal 2026, anche la Valsusa e le montagne olimpiche saranno collegate con il treno diretto all'aeroporto di Torino. La linea Sfm3 infatti potrà entrare nel nodo di Torino e proseguire verso la stazione di Porta Susa e da lì verso l'aeroporto con un treno ogni ora dal lunedì al sabato e uno ogni due ore nei festivi, dalle 5 alle 23. Questo sarà possibile grazie alla realizzazione del collegamento diretto tra le stazioni di Torino Porta Susa e Torino Porta Nuova, per il quale nel giugno del 2023 Rfi ha lanciato la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione, per un valore di circa 68 milioni di euro di fondi Pnrr. "Dopo il collegamento diretto con il centro della città e quelli con il territorio Unesco e il Cuneese, operativi dal 20 gennaio, la connessione diretta tra l'aeroporto e le montagne olimpiche rappresenterà una grande opportunità per il nostro territorio. Immaginare che da una qualsiasi località italiana o estera si possa arrivare in aereo e con i charter della neve e, senza nemmeno uscire dall'aeroporto, salire in treno e arrivare in un'ora sulle piste significa offrire un prodotto turistico di alta qualità che unisce la bellezza delle nostre montagne alla comodità degli spostamenti" dichiarano il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio e l'assessore al Turismo Vittoria Poggio, in occasione dell'apertura di Connect Aviation 2024 Route Development Forum, la business convention dell'aviazione, al via oggi al Padiglione 1 del Lingotto Fiere di Torino.