Compagnia SP: rumors su integrazione del Comitato di gestione

Le dimissioni anticipate e postdatate di Francesco Profumo dalla presidenza della Compagnia di San Paolo se paiono risultare vane per spalancare all'ex ministro del governo con il loden le porte di Intesa Sanpaolo, certamente aprono più di una questione nella fondazione di corso Vittorio Emanuele.

Dal prossimo 22 febbraio, data in cui le sue dimissioni saranno effettive, la Compagnia sarà formalmente presieduta fino all’insediamento dei nuovi amministratori dalla vicepresidente Rosanna Ventrella, la quale si troverà però con un comitato di gestione ridotto da cinque e tre componenti. Oltre al posto che verrà lasciato vuoto da Profumo, l’improvvisa scomparsa, pochi giorni fa, dell’ex manager Fiat Alessandro Barberis ha ulteriormente assottigliato il board, che sarebbe quindi composto oltre che da Ventrella, da Carlo Picco e Nicoletta Viziano.

Proprio per rimediare a questa situazione Profumo starebbe lavorando a una soluzione che avrebbe già chiara in mente e che però non sarebbe ben accolta da buona parte degli enti rappresentati nel consiglio generale. Da lì il presidente con le valigie intenderebbe cooptare nel comitato di gestione due giovini virgulti, entrambi ottantaseienni: Enrico Filippi, già presidente della Cassa di Risparmio di Torino e il milanese Alessandro Quadrio Curzio.

