Prefetto Torino, su Askatasuna il Comune ha deciso autonomamente

"L'amministrazione comunale ha deciso autonomamente di seguire il percorso che ha portato all'adozione della delibera e la prefettura e la questura sono state portate a conoscenza dell'adozione della delibera successivamente". Così il prefetto di Torino Donato Cafagna, a margine della sottoscrizione di un protocollo d'intesa per le scuole, a proposito della delibera della giunta di centrosinistra di legalizzare, con un progetto di cogestione, il centro sociale Askatasuna. "In relazione alla necessità di dare esecuzione ai provvedimenti dell'Asl e dei vigili del fuoco, che segnalavano una situazione di pericolo per le persone che si trovano all'interno dell'immobile, - spiega Cafagna - il Comune aveva manifestato la volontà di ottemperare a queste richieste segnalando la possibilità di un percorso che portasse all'individuazione di quel bene come bene comune". Il prefetto ha ribadito di essere "stato informato dell'iniziativa", ma che "non c'è stata alcuna condivisione". "Il percorso è una decisione autonoma dell'amministrazione. C'è stata una generica comunicazione a riguardo, legata al discorso di dare attuazione al provvedimento dell'autorità giudiziaria, ma ne siamo venuti a conoscenza al momento che è arrivata l'approvazione della delibera", afferma Cafagna.