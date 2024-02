Scuola Holden, proprietà al 100% Feltrinelli

Feltrinelli sale al 100% del capitale della Scuola Holden di Torino, fondata 30 anni fa dallo scrittore Alessandro Baricco. "L'amicizia tra Feltrinelli e Scuola Holden si consolida con la crescita al 100% della partecipazione del gruppo in Scuola Holden" recita una nota del gruppo editoriale che entrò nell'istituto torinese nel 2012. Nel febbraio di quell'anno, infatti, Feltrinelli rilevò una partecipazione del 25,1%, cresciuta poi al 51,5% nel 2019, quando la scuola è diventata università. Un percorso che nel tempo ha visto Feltrinelli, al fianco di altri soci, nel progetto della Grande Holden, che ha consentito l'apertura della nuova sede presso l'edificio di Borgo Dora a Torino, fino all'acquisizione oggi della totalità delle quote. La costituzione del nuovo Polo Feltrinelli Holden è stata affidata al vicepresidente del consiglio di amministrazione di Feltrinelli, Giuseppe Morici, mentre Alessandro Baricco mantiene il ruolo di preside di Scuola Holden e membro del consiglio di amministrazione a vita. Con l'operazione si rafforza e si completa il polo education del gruppo Feltrinelli, che ora si compone di due realtà: da un lato Scuola Holden e dall'altro Feltrinelli Education, piattaforma di formazione professionale e culturale orientata alle esigenze formative delle aziende. L'education si afferma così come terzo asset del gruppo Feltrinelli, guidato dall'amministratrice delegata Alessandra Carra, al fianco del polo contenuti e del polo canali, che si occupa della diffusione di libri e prodotti culturali nelle librerie fisiche e digitali del gruppo.