Radicali: lascia ex presidente Boni

In una conferenza stampa convocata per domani a Torino il gruppo storico dei Radicali annuncerà l’addio al partito. Tra loro anche il presidente uscente di Radicali italiani Igor Boni, che a dicembre aveva presentato una denuncia alla Procura di Milano per delle presunte irregolarità nel tesseramento in vista del congresso che si è svolto a fine gennaio e che ha eletto segretario il giovane Matteo Hallissey, 20 anni. In una nota, fanno sapere, di voler abbandonare Radicali Italiani ma non le lotte radicali che stanno conducendo a Torino, in Piemonte, in Italia e sulle tematiche transnazionali.

