Foibe, storico Gobetti contestato davanti Provveditorato Torino

Continuano a Torino le contestazioni allo storico Eric Gobetti, che questa mattina è presente al liceo Massimo D'Azeglio per una conferenza sulle foibe. Azione Studentesca ha aperto uno striscione davanti al Provveditorato scolastico. "Riteniamo inaccettabile - affermano del movimento - che una figura come Eric Gobetti, apertamente revisionista e negazionista sulla tematica delle foibe, venga invitata e promossa dalla consulta provinciale, offrendo così, di fatto, agli studenti poco informati su questo massacro, una versione di parte della storia". "Basti pensare - continuano i militanti - che lo stesso relatore che dovrà tenere un incontro sul ricordo delle foibe, si è fatto ritrarre con una maglietta con il volto di Tito, principale mandante di questi massacri di nostri fratelli italiani, uccisi solo per la colpa di esserlo". "Come Azione studentesca abbiamo già dato battaglia su questo tema nelle assemblee della Consulta, contestando apertamente questa conferenza, e riscuotendo appoggio da tanti studenti. Ma siamo pronti a difendere il ricordo dei nostri martiri anche in strada, come abbiamo fatto oggi" concludono da Azione.