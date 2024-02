Fondazioni: rumors su manovre di Palenzona (Crt) su Compagnia SP

Mentre sono in corso giochi e manovre per l’imminente rinnovo del Consiglio di indirizzo della Fondazione Crt, il presidente della cassaforte di via XX Settembre dedica uno sguardo assai attento e non meno disinteressato a quel che s’appresta ad accadere nella governance della Compagnia di San Paolo. Un’attenzione quella di Fabrizio Palenzona che, con molta probabilità, sembra preludere a una delle mosse in cui Furbizio è riconosciuto maestro, ma anche a un ulteriore duello sia pure in guanti bianchi con Francesco Profumo, ancora per poco tempo suo omologo nella fondazione di corso Vittorio Emanuele. Il tutto in uno scenario dove si staglia, ben chiara, Acri, la potente associazione tra le fondazioni di origine bancaria e le Casse di Risparmio, la cui presidenza resta l’obiettivo del camionista di Tortona.

