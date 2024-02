Stllantis, Fim-Cisl: no azioni scomposte, serve unità

"La notizia della conclusione della produzione del Suv Levante a Mirafiori non arriva inaspettata e mette ancor di più in evidenza la necessità di un nuovo prodotto di 'largo consumo' che assicuri stabilità allo stabilimento a cui, a nostro giudizio, va aggiunta l'anticipazione delle future auto a marchio Maserati". Così il segretario della Fim torinese Rocco Cutri' che aggiunge: "è l'ora della concretezza e della progettualità, elementi su cui si era basata l'iniziativa unitaria dei metalmeccanici. Le azioni scomposte sono un errore in quanto l'unitarietà è sinonimo di collegialità e decisioni comuni, su questo ci confronteremo con i colleghi".