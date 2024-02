Sanità: Città Salute di Novara, servono altri 100 milioni

Altri cento milioni. È questa la cifra da mettere sul tavolo per cercare di trovare chi sia disposto a costruire la futura Città della Salute di Novara, dopo che la prima gara per il partenariato pubblico-provato era andata deserta e la seconda è stata sospesa a fine dello scorso anno proprio per evitare che avesse analogo destino. Insomma, tocca nuovamente rimettere mano al portafogli per coltivare la speranza che il grande polo sanitario novarese non resti un progetto sulla carta, senza vederlo mai realizzato.

Articolo completo su LOSPIFFERO.COM