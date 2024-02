Sindacati di Polizia chiedono confronto al sindaco su Askatasuna

"Tale scelta politica del sindaco non poteva trovare riscontro da parte nostra anche in virtù di un invito avvenuto solo a giochi fatti per un confronto assolutamente inutile". Lo sostengono i sindacati di polizia Siulp, Sap, Coisp e Fsp, dopo un incontro in prefettura a Torino con il prefetto Donato Cafagna e il questore Vincenzo Ciarambino sulla vicenda del centro sociale Askatasuna, dopo la decisione dell'amministrazione comunale di legalizzarlo con un progetto di cogestione. "Il prefetto - spiegano i sindacati in una nota congiunta - ha ribadito di aver ricevuto una comunicazione informale dal sindaco circa il progetto di regolarizzare di Askatasuna". Secondo i sindacalisti nella delibera sul progetto ci sono "molti punti oscuri che riteniamo debbano essere chiariti. Per questo motivo chiediamo al sindaco Lo Russo di incontrarci in prefettura, dove il prefetto ha dato ampia disponibilità a farsi parte terza".