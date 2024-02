Askatasuna: Lo Russo, lieto che i sindacati vogliano incontrarmi

"Sono lieto di apprendere che alcune sigle sindacali abbiano adesso accettato il mio invito al dialogo. Sono ovviamente disponibile a incontrarle in prefettura nei prossimi giorni". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, risponde all'appello per un confronto da tenersi in prefettura che i sindacati di polizia Siulp, Sap, Coisp e Fsp, hanno fatto questo pomeriggio, dopo che in mattinata si erano visti con il prefetto Donato Cafagna e il questore Vincenzo Ciarambino sulla vicenda del centro sociale Askatasuna.