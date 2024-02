Padre calciatore under 14 schiaffeggia arbitro, emesso Daspo

La questura di Novara ha emesso un Daspo per il 46enne padre di un giovanissimo calciatore che lo scorso 3 febbraio, a Gargallo, dopo una partita del campionato regionale under 14, aveva schiaffeggiato l'arbitro. L'uomo risiede in provincia di Biella. L'accesso alle manifestazioni sportive gli è stato vietato per un anno. L'episodio si era verificato al termine dell'incontro Gozzano-Baveno. Il 46enne, padre di un calciatore del Gozzano, aveva raggiunto l'arbitro dopo il fischio finale invadendo il terreno di gioco e portandosi nell'area riservata ad atleti e dirigenti.