Controlli aziende, scoperti a Torino 9 lavoratori in nero

Diciannove aziende ed esercizi commerciali controllati e 9 dipendenti risultati irregolari. Sono il bilancio di una serie di controlli condotti da inizio anno dai carabinieri torinesi con l'ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro che in un caso hanno sospeso l'attivita perché i lavoratori in nero superavano il 30% della forza lavoro impiegata. Tutte le aziende sanzionate, per poter tornare a svolgere la propria attività, dovranno regolarizzare le posizioni lavorative dei dipendenti irregolari. Le ispezioni hanno coinvolto quattro esercizi di ristorazione-bar, una sala scommesse ed un cantiere edile e complessivamente sono state elevate sanzioni per quasi 34 mila euro.