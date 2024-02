Incendio in azienda materiali elettronici, allarme a Leini

Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi in un'azienda di via Peano a Leini, nel Torinese, che si occupa di dismissione di materiali elettronici. Il rogo, che si è sviluppato all'esterno di un capannone, ha generato una densa nube di fumo sulla quale sono in corso gli accertamenti di Arpa Piemonte e Vigili del Fuoco. Le fiamme sono sotto controllo e non si sono registrati feriti o intossicati. Il Comune di Leini, con una nota, ha comunque invitato i residenti nelle vie Peano, Meucci e Galilei a "tenere chiuse porte e finestre e a uscire di casa solo per ragioni urgenti e non differibili".