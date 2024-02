Furto in capannone nel Torinese, due persone arrestate

I carabinieri della compagnia di Chivasso hanno arrestato nel pomeriggio di ieri, a San Mauro Torinese, due uomini sorpresi mentre stavano rubando materiale elettrico nel capannone di un'azienda. Si tratta di due torinesi di 59 anni già noti alle forze dell'ordine; entrambi sono stati messi ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. L'ipotesi di reato è il concorso in furto aggravato. Tre dei loro presunti complici sono riusciti a fuggire.