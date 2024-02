Fumo in palazzina ad Alessandria, residenti in strada

Una densa nuvola di fumo si è propagata la scorsa notte ad Alessandria in una palazzina di Viale Massobrio. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri. I residenti nei dodici appartamenti sono scesi in strada. Il fumo, il cui punto di origine era in una cantina, stava invadendo la tromba delle scale. Lo stabile è stato dichiarato nuovamente agibile dopo un paio d'ore e i venti residenti sono rientrati negli alloggi.