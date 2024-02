Sicurezza: controlli polizia a Torino, multe e denunce

Quattro denunce, cinque sanzioni amministrative, 50 grammi di sostanze stupefacenti messi sotto sequestro: è il bilancio di due servizi di controllo effettuati dalla polizia a Torino in strade, unità immobiliari e locali pubblici nel quartiere Aurora con il supporto di guardia di finanza, polizia locale, Asl e tecnici del Comune. E' stato ispezionato, in particolare, un immobile in corso Regina Margherita al centro di segnalazioni per fenomeni di illegalità: vi sono stati trovati quattro allacci abusivi all'energia elettrica e alle condotte del gas (tre le denunce per furto). A un esercizio commerciale è stata sospesa la licenza per violazione delle norme in materia di sicurezza igienico-sanitaria.