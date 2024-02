Confindustria: quattro candidati per il dopo Bonomi

Ultime ore per la presentazione delle candidature alla presidenza di Confindustria. Il termine scade a mezzanotte, ma non bisognerà attendere fino a quell’ora per veder planare sul tavolo dei tra saggi (Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi) i quattro nomi degli altrettanti aspiranti, sia pure con chance differenti, alla poltrona che sta per essere lasciata da Carlo Bonomi. Al momento sono, infatti quattro i candidati e non non si intravvedono altri all’orizzonte, tantomeno si prospettano, al momento, passi indietro. Ai blocchi di partenza della corsa verso il voto in Consiglio Generale del 4 aprile propedeutico all’investitura da parte dell’assemblea il successivo 18, ci sono Emanuele Orsini, Edoardo Garrone, Alberto Marenghi e Antonio Gozzi. Il borsino assegna le quotazioni maggiori ai primi due, ma mai come in questa circostanza s’attaglia la frase di circostanza che ricorda come i giochi siano ancora del tutto aperti.

