Incendio azienda nel Torinese, l'Arpa analizza l'aria

Sono state effettuate a Leini (Torino) le analisi dell'aria a seguito dell'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di sabato nell'azienda Transistor, su una piattaforma di riciclo dei rifiuti costituiti prevalentemente da materiale elettronico. I tecnici dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) del Piemonte hanno effettuato le analisi dei composti organici volatili all'interno del perimetro della ditta e nelle zone di ricaduta. "Vista la presenza di composti organici volatili in aria, maggiore del fondo locale, il sindaco di Leini ha dato disposizioni alla popolazione per evitare esposizioni personali ai fumi - spiegano in una nota dall'Arpa - le misure ambientali sono ancora in atto con strumentazione portatile e continueranno anche nelle prossime ore fino al termine dell'evento incendiario".