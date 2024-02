Raid vandalico, danneggiati un treno e due bus nel Torinese

Un treno e due bus fuori servizio dopo il raid dei vandali, nella notte tra domenica e lunedì, alla stazione di Rivarolo Canavese (Torino). I balordi hanno colpito con delle pietre i finestrini dei mezzi mandandoli in frantumi. A bordo di un pullman hanno anche scaricato un estintore. Treno e bus sono stati ritirati dal servizio. Un collegamento ferroviario della linea Rivarolo-Chieri è stato soppresso. "Da anni segnaliamo la situazione difficile della stazione di Rivarolo - dice in merito Gianni Ambrosio della Cgil di Ivrea - nonostante le promesse di aziende ed enti locali, nessuno ha ancora preso provvedimenti per garantire la sicurezza".