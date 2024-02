Sciopero ferrovieri, ritardi minimi alla stazione di Torino

A Torino lo sciopero dei ferrovieri non ha, almeno per ora, prodotto conseguenze significative nel traffico. A metà mattinata sono minimi i ritardi nei treni in arrivo a Porta Nuova, nessuno tra quelli in partenza. Sul tabellone sono segnati 18' di ritardo per il Frecciarossa in arrivo da Venezia, 10' per Italo da Napoli, 15' per il Frecciarossa da Battipaglia.