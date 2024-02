Disabato (M5s), su fine vita condotta centrodestra inaccettabile

"Quanto accaduto questa mattina nella quarta commissione è inaccettabile": lo afferma la capogruppo M5s nella Regione Piemonte, Sarah Disabato, dopo che gli esponenti della maggioranza hanno disertato la riunione della commissione sanità, dove si doveva affrontare una proposta di legge sul fine vita. "Il presidente della commissione - spiega Disabato - nello sgomento generale ha dovuto chiudere la seduta per mancanza del numero legale a causa dell'assenza dei consiglieri di maggioranza, e rimandare le audizioni che erano programmate. Se la giunta Cirio intende affossare la proposta di legge di iniziativa popolare per il suicidio medicalmente assistito - rimarca - deve dirlo chiaramente. Le persone che hanno sottoscritto il testo meritano rispetto, come lo merita chi oggi era presente in commissione. Sarà anche iniziata la campagna elettorale, ma lavorare per i cittadini e le cittadine è un dovere".