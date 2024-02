Piemonte verso semplificazione contabile per piccoli Comuni

Una seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Autonomia ha licenziato a maggioranza la proposta al Parlamento per la modifica e integrazione della legge sul pareggio di bilancio e del testo unico degli enti locali, Tuel. Obiettivo, la semplificazione della contabilità per i piccoli Comuni. "Il provvedimento - spiega il primo firmatario, Davide Nicco (Fdi) - vuole consentire ai Comuni con meno di cinquemila abitanti di adottare un modello contabile semplificato. Vogliamo aiutare i Comuni più piccoli che spesso hanno anche carenza di personale da dedicare". Il testo ora approda in Aula per la discussione, come relatori sono stati indicati lo stesso Nicco e Matteo Gagliasso (Lega).