Baci Perugini

Dicono che… mentre i vertici della Lega novarese s’immortalano in una photo opportunity nel giorno in cui incoronano la vicepresidente della Provincia Michela Leoni candidata a sindaco della piccola Momo, si sia trovata la quadra anche sulle candidature in vista delle regionali. Per assicurare l’elezione all’assessore Matteo Marnati (ammesso che il partito di Matteo Salvini ottenga l’eletto in quel seggio) il segretario Massimo Giordano avrebbe convinto il consigliere uscente Federico Perugini a non ricandidarsi, mentre sarebbe ancora in corsa il collega Riccardo Lanzo. Per rinunciare al posto in lista Perugini avrebbe ottenuto la promessa di un’altra poltrona, quella nella giunta di Alessandro Canelli: ora non resta che capire a chi toccherà lasciargli il posto.