Palenzona apre il fronte in Unicredit

In un carteggio piccato con i vertici di Unicredit, il presidente della Fondazione Crt Fabrizio Palenzona lamenta di non essere stato consultato nella formazione della lista per il prossimo rinnovo degli organi. Questioni di procedure e trasparenza, dice lui, ma anche e soprattutto di potere e poltrone.

